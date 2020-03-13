На самом деле по техническим характеристикам это - стандартный Harley-Davidson V-Rod 2002 года выпуска, пишет 12 марта Autoevolution . Особую же ценность ему придает то, что он был разрисован в стиле «Космического Экзистенциализма» скандальным художником Джеком Армстронгом.

Единственный в своем роде Harley-Davidson с именем собственным - Cosmic Starship - выставлен на продажу за сумму, которую иначе как фантастической не назовешь. За него просят от 15 до 30 миллионов долларов, поскольку этот байк одновременно является произведением искусства.

Художнику понадобилось целых шесть лет, чтобы покрыть мотоцикл 37 слоями желтой и оранжевой краски. Армстронг известен своими эксцентричными выходками и скандалами, а также тем, что ему каким-то образом удается продавать свои произведения по баснословным ценам — в среднем от одного до шести миллионов долларов.

Так и этот «Космический Корабль» первоначально был продан в 2012 году своему нынешнему владельцу за немалую сумму в 3 миллиона долларов. В 2017 году мотоцикл впервые попытались перепродать, просили за него уже 10 миллионов, но покупателя так и не нашлось.

Теперь на сайте, посвященном исключительно этому мотоциклу, указана цена в 15 миллионов, а официально представляющая художника компания Star Global International просит за него уже 30 миллионов. Судя по всему, реально продавать это произведение искусства никто и не собирается. Зато теперь Harley-Davidson V-Rod Cosmic Starship может официально считаться самым дорогим мотоциклом в мире.

Джек Армстронг - весьма эксцентричная личность, с чьим именем связаны несколько скандалов. В частности, он был замешан в истории с уникальным 733-каратным сапфиром, известным, как «Черная Звезда Квинсленда», который художник не поделил со своей тогдашней подругой. Дело дошло до суда, который постановил, что Армстронг должен выкупить у нее долю в стоимости камня в 500 000 долларов, но собрать такие деньги он не смог. Более того, суд тогда установил, что у художника «нет видимого источника дохода».