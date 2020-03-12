На КАД Mercedes въехал в КАМаЗ. В больницу отправили троих
Микроавтобус Mercedes влетел в КАМаЗ, остановившийся по технической причине на внутреннем кольце КАД во Фрунзенском районе Петербурга. Авария произошла вечером 12 марта, очевидцы поделились видеозаписями в соцсетях.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, Mercedes под управлением 38-летнего мужчины въехал в грузовик в 20.40 на 65-м километре дороги. Очевидцы отмечают, что последний стоял на аварийке. В итоге пострадали трое пассажиров микроавтобуса — 62-летняя женщина и двое мужчин 66 и 57 лет.
Утром у автозаправки на улице Савушкина маршрутка улетела в столб. В больницу увезли восьмерых.