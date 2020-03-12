Почти десятку пассажиров потребовалась помощь медиков после ДТП с маршруткой, произошедшего в Приморском районе Петербурга утром 12 марта. Водитель не удержал автобус на дороге.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10 часов утра напротив дома 103 по улице Савушкина. По предварительным данным, 66-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута К-210 (обслуживает АО «Третий парк») по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в фонарный столб.