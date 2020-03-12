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12.03.2020 11:56
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Маршрутка улетела в столб на Савушкина. В больницу увезли 8 человек

Почти десятку пассажиров потребовалась помощь медиков после ДТП с маршруткой, произошедшего в Приморском районе Петербурга утром 12 марта. Водитель не удержал автобус на дороге.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10 часов утра напротив дома 103 по улице Савушкина. По предварительным данным, 66-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута К-210 (обслуживает АО «Третий парк») по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП травмы легкой и средней степеней тяжести получили 8 пассажиров маршрутки. Как добавляет «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД Приморского района, среди них — один ребенок 2002 года рождения. Пострадавших госпитализировали в больницы города.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

alex-un
Человек 2002 года рождения уже не ребенок.
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