Маршрутка улетела в столб на Савушкина. В больницу увезли 8 человек
Почти десятку пассажиров потребовалась помощь медиков после ДТП с маршруткой, произошедшего в Приморском районе Петербурга утром 12 марта. Водитель не удержал автобус на дороге.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10 часов утра напротив дома 103 по улице Савушкина. По предварительным данным, 66-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута К-210 (обслуживает АО «Третий парк») по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
В результате ДТП травмы легкой и средней степеней тяжести получили 8 пассажиров маршрутки. Как добавляет «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД Приморского района, среди них — один ребенок 2002 года рождения. Пострадавших госпитализировали в больницы города.