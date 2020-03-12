Lufthansa сыграла на вылет. Компания отменила рейсы из Петербурга

Авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Москву и Санкт-Петербург. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.



«Lufthansa отменяет свои перелеты (до семи рейсов ежедневно) в Домодедово и в Санкт-Петербург на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Рейсы из Москвы в Берлин пока не затронуты.

Ранее появилась информация, что Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. В аэропорту Пулково сообщили, что это коснется лишь российских перевозчиков.