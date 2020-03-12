Внимание: ЗСД Фонтанка Фест изменил дату забега и велопарада

Пробежаться или проехать на велосипеде по центральному участку ЗСД в этом году вновь можно будет в первую субботу июня.

Организаторы ЗСД Фонтанка Фест объявляют о переносе ранее анонсированной майской даты на 6 июня.

"Мы надеемся, что к этому времени ситуация с коронавирусом станет более спокойной. При возникновении любых форс-мажорных обстоятельств сообщим заранее", - объяснил одну из причин Александр Горшков, организатор Фестиваля, главный редактор городского портала "Фонтанка.ру".

К тому же, как правило, в это время ЗСД Фонтанка Фесту сопутствует хорошая погода, добавил главред "Фонтанки".