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12.03.2020 20:15
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Внимание: ЗСД Фонтанка Фест изменил дату забега и велопарада

Фото: "Фонтанка.ру"

Пробежаться или проехать на велосипеде по центральному участку ЗСД в этом году вновь можно будет в первую субботу июня.

Организаторы ЗСД Фонтанка Фест объявляют о переносе ранее анонсированной майской даты на 6 июня.

"Мы надеемся, что к этому времени ситуация с коронавирусом станет более спокойной. При возникновении любых форс-мажорных обстоятельств сообщим заранее", - объяснил одну из причин Александр Горшков, организатор Фестиваля, главный редактор городского портала "Фонтанка.ру".

К тому же, как правило, в это время ЗСД Фонтанка Фесту сопутствует хорошая погода, добавил главред "Фонтанки".

В третий раз любители здорового образа жизни получают уникальную возможность оказаться без автомобиля на одной из самых необычных трасс мира. Вас ждут три категории соревнований на трех дистанциях.

Фестиваль стартует в первую субботу июня на площадке у гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте,42.

Велосипедистам приготовлен маршрут в 15 километров до съезда с ЗСД на набережную Екатерингофки.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

Бегуны могут выбрать полумарафон (21,1 километра) или десятикилометровую дистанцию. Нововведение для полумарофонцев по сравнению с прошлым годом - трасса в один круг с разворотом на мосту через главный фарватер Невы для полумарафона. Старт и финиш бегунов по-прежнему в одном месте на Богатырском.

Организаторы фестиваля «Магистраль северной столицы» и городской портал «Фонтанка.ру».

Регистрация для участников будет объявлена в ближайшие дни. Следите за новостями на сайте Фестиваляи и в соцсетях события.

Красивейшие панорамы Петербурга, открывающиеся с мостов через Неву — приятное дополнение к пакету участника.

Фото: Предоставлено «Магистраль северной столицы»

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