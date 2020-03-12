Внимание: ЗСД Фонтанка Фест изменил дату забега и велопарада

Пробежаться или проехать на велосипеде по центральному участку ЗСД в этом году вновь можно будет в первую субботу июня.
Организаторы ЗСД Фонтанка Фест объявляют о переносе ранее анонсированной майской даты на 6 июня.
"Мы надеемся, что к этому времени ситуация с коронавирусом станет более спокойной. При возникновении любых форс-мажорных обстоятельств сообщим заранее", - объяснил одну из причин Александр Горшков, организатор Фестиваля, главный редактор городского портала "Фонтанка.ру".
К тому же, как правило, в это время ЗСД Фонтанка Фесту сопутствует хорошая погода, добавил главред "Фонтанки".
В третий раз любители здорового образа жизни получают уникальную возможность оказаться без автомобиля на одной из самых необычных трасс мира. Вас ждут три категории соревнований на трех дистанциях.
Фестиваль стартует в первую субботу июня на площадке у гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте,42.
Велосипедистам приготовлен маршрут в 15 километров до съезда с ЗСД на набережную Екатерингофки.
Бегуны могут выбрать полумарафон (21,1 километра) или десятикилометровую дистанцию. Нововведение для полумарофонцев по сравнению с прошлым годом - трасса в один круг с разворотом на мосту через главный фарватер Невы для полумарафона. Старт и финиш бегунов по-прежнему в одном месте на Богатырском.
Организаторы фестиваля «Магистраль северной столицы» и городской портал «Фонтанка.ру».
Регистрация для участников будет объявлена в ближайшие дни. Следите за новостями на сайте Фестиваляи и в соцсетях события.
Красивейшие панорамы Петербурга, открывающиеся с мостов через Неву — приятное дополнение к пакету участника.