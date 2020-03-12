У петербуржца нашли пневмонию в Италии после инсульта. Его проверяют на коронавирус и не могут вывезти в Россию

Как рассказал «Фонтанке» 12 марта его сын Федор, отец прилетел в Бергамо 25 февраля, а затем уехал в город Рива-дель-Гарда. Там у него 5 марта случился инсульт. Его парализовало на всю левую половину тела. Он попал в больницу, где у него обнаружили еще и пневмонию. Сейчас ему делают тесты на коронавирус — пока они отрицательные. К концу недели лечащий врач готовит его к выписке.

62-летний петербуржец Сергей Лежнин оказался в больнице в Италии с пневмонией и инсультом. Обратный путь осложнила коронавирусная пандемия и страховая компания.

По словам Федора, отцу отказали в транспортировке домой за счет страховой компании. «У них есть пункт, что инсульт это не страховой случай», — пояснил он. «Фонтанка» направила запрос в страховую.

В связи с этим родные готовятся организовать его вывоз из Италии самостоятельно. И обратились за помощью в российское консульство. Консул находится с семьей на постоянной связи. Подключился Центр медицины катастроф. Но все осложняется закрытием Италии на полный карантин.

«В связи с закрытием границ с Австрией и Словенией никто не говорит точно, смогут ли они его забрать. Единственный рейс от «Аэрофлота» в Питер — из Рима, но туда ехать из больницы, из города Тренто, столько же, что и до Калининграда, ближайшей точки РФ. Да и кто его лежачего повезёт — все скорые в Италии работают на местах», — рассказал сын пострадавшего мужчины.