ИИХФ опровергла сообщения об отмене ЧМ-2020 по хоккею

Информация об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 12 марта, объявила пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«Вопреки сообщениям в СМИ, чемпионат мира 2020 года не был отменён. В настоящее время статус турнира не изменился», — говорится в официальном твиттере ИИХФ.

Ранее североамериканское издание The Hockey News написало, что чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменят из-за коронавируса. Отметим, что женский чемпионат мира в Канаде ИИХФ все-таки отменила.