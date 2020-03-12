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12.03.2020 18:22
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ИИХФ опровергла сообщения об отмене ЧМ-2020 по хоккею

Информация об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 12 марта, объявила пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Вопреки сообщениям в СМИ, чемпионат мира 2020 года не был отменён. В настоящее время статус турнира не изменился», — говорится в официальном твиттере ИИХФ.

Ранее североамериканское издание The Hockey News написало, что чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменят из-за коронавируса. Отметим, что женский чемпионат мира в Канаде ИИХФ все-таки отменила.

Ранее были приостановлены футбольные чемпионаты Италии, Испании и Дании, а также чемпионат по фигурному катанию и Национальной баскетбольной лиги (НБА).

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