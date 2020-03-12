Церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020 прошла без зрителей из-за коронавируса

Традиционная церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2020 в Токио прошла в четверг, 12 марта, в Древней Олимпии. Как сообщает пресс-служба МОК, мероприятие проходило без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Тем не менее на церемонии присутствовали официальные лица — президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Огонь зажгла при помощи параболического зеркала от солнечных лучей верховная жрица, роль которой исполнила актриса Ксанти Георгиу.