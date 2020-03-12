Церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020 прошла без зрителей из-за коронавируса
Традиционная церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2020 в Токио прошла в четверг, 12 марта, в Древней Олимпии. Как сообщает пресс-служба МОК, мероприятие проходило без зрителей из-за эпидемии коронавируса.
Тем не менее на церемонии присутствовали официальные лица — президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Огонь зажгла при помощи параболического зеркала от солнечных лучей верховная жрица, роль которой исполнила актриса Ксанти Георгиу.
Ранее были остановлены сразу несколько крупных спортивных мероприятий по всему миру: чемпионат Италии по футболу, баскетбольный чемпионат НБА и чемпионат мира по фигурному катанию. Под угрозой срыва находятся Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, но организаторы этих соревнований считают, что повода для отмены или переноса пока нет.