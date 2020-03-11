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11.03.2020 19:10
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«Аэрофлот» приостанавливает часть рейсов. Петербуржцы не смогут улететь в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург

Из-за распространения коронавируса авикомпания «Аэрофлот» отменяет часть рейсов в города Италии, Франции, Германии и Испании. Об этом сообщается на сайте компании 11 марта.

Ограничения будут действовать с 13 марта по 30 апреля. В этот период будут отмены рейсы из Москвы в Италию (Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья), Испанию (Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка), Францию (Марсель, Лион и Ницца) и Германию (Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт).

Авиакомпания «Россия» приостанавливает полёты из Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург на тот же срок.

Ранее «Аэрофлот» сделал возвратными билеты в Италию и Израиль.

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