УЕФА отменила завтрашние матчи 1/8 финала Лиги Европы из-за коронавируса. Встречи отложены на неопределенный срок
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к вечеру 11 марта сообщила об отмене первых матчей 1/8 финала Лиги Европы по футболу, которые должны были состояться завтра.
As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.— UEFA (@UEFA) March 11, 2020
🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹
🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸
«В результате ограничений на поездки между Испанией и Италией, введенных вчера испанскими властями, матчи не состоятся, как запланировано завтра», — сообщает организация.
Игра испанской «Севильи» и итальянской «Ромы» перенесена на неопределенный срок в связи с распространением в Испании заболевания, вызванного коронавирусом. Встреча в Севилье была запланирована на 12 марта. В среду «Рома» не смогла попасть на территорию Испании в связи с запретом местных властей на приземление. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса.
Также перенесен матч «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания), который должен был пройти в тот же день в Милане. Ответные матчи Лиги Европы должны были пройти 19 марта.