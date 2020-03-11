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11.03.2020 18:43
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УЕФА отменила завтрашние матчи 1/8 финала Лиги Европы из-за коронавируса. Встречи отложены на неопределенный срок

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к вечеру 11 марта сообщила об отмене первых матчей 1/8 финала Лиги Европы по футболу, которые должны были состояться завтра.

«В результате ограничений на поездки между Испанией и Италией, введенных вчера испанскими властями, матчи не состоятся, как запланировано завтра», — сообщает организация.

Игра испанской «Севильи» и итальянской «Ромы» перенесена на неопределенный срок в связи с распространением в Испании заболевания, вызванного коронавирусом. Встреча в Севилье была запланирована на 12 марта. В среду «Рома» не смогла попасть на территорию Испании в связи с запретом местных властей на приземление. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса.

Также перенесен матч «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания), который должен был пройти в тот же день в Милане. Ответные матчи Лиги Европы должны были пройти 19 марта.

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