Очевидец заснял, с чего начался массовый замес на «Скандинавии»
Массовая авария, произошедшая на трассе «Скандинавия» в Ленобласти днем 11 марта, попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Запись показывает, с чего началось столкновение.
Авария произошла на 100-м километре «Скандинавии» в Выборгском районе Ленобласти, в районе съезда к поселку Кирилловское. Там столкнулись четыре транспортных средства: легковые автомобили Ford Mondeo и Audi A3 и грузовые Volvo и КАМАЗ. В результате «Ауди» и КАМАЗ оказались в противоположных кюветах.
«Дорожный инспектор» опубликовал видеозапись момента столкновения. На ней видно, как водитель КАМАЗа (как и сообщали ранее в отделе пропаганды УГИБДД) выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Мондео». Водитель последнего при этом почему-то не пытался уйти от столкновения на обочину.
Дальнейшие события скрыло облако пыли и обломков машин, лишь под конец заметно, как в участников ДТП въезжает второй грузовик. По данным ГИБДД, в аварии пострадали семь человек, один из которых получил крайне тяжелые травмы.