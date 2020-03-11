Массовая авария, произошедшая на трассе «Скандинавия» в Ленобласти днем 11 марта, попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Запись показывает, с чего началось столкновение.



Авария произошла на 100-м километре «Скандинавии» в Выборгском районе Ленобласти, в районе съезда к поселку Кирилловское. Там столкнулись четыре транспортных средства: легковые автомобили Ford Mondeo и Audi A3 и грузовые Volvo и КАМАЗ. В результате «Ауди» и КАМАЗ оказались в противоположных кюветах.