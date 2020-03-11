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11.03.2020 18:26
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Очевидец заснял, с чего начался массовый замес на «Скандинавии»

Массовая авария, произошедшая на трассе «Скандинавия» в Ленобласти днем 11 марта, попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Запись показывает, с чего началось столкновение.

Авария произошла на 100-м километре «Скандинавии» в Выборгском районе Ленобласти, в районе съезда к поселку Кирилловское. Там столкнулись четыре транспортных средства: легковые автомобили Ford Mondeo и Audi A3 и грузовые Volvo и КАМАЗ. В результате «Ауди» и КАМАЗ оказались в противоположных кюветах.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

«Дорожный инспектор» опубликовал видеозапись момента столкновения. На ней видно, как водитель КАМАЗа (как и сообщали ранее в отделе пропаганды УГИБДД) выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Мондео». Водитель последнего при этом почему-то не пытался уйти от столкновения на обочину.

Дальнейшие события скрыло облако пыли и обломков машин, лишь под конец заметно, как в участников ДТП въезжает второй грузовик. По данным ГИБДД, в аварии пострадали семь человек, один из которых получил крайне тяжелые травмы.

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Комментарии (10)

Dim22
Я сам чуть так не подставился . Ехал 160 , болтал с дамой , вдруг фура в лоб , еле увернулся .
brp_fin
Да на Скандинавии нормальные люди двигаются. Но поподаются инливидумы. Вот что и происходит
Porthiriy
Водитель конечно поражает своей аккуратностью ехать строго по середине полосы со "сдвигом к центру" ... это конечно удивительно, тем более перемещаясь в пространстве по "Скандинавии" нужно придерживаться другого правила - при виде "кучи" большегрузов и хвоста из "легковых" заблаговременно переместиться вправо на обочину, тем более в идеальных условиях и наличия светового дня эта обочина - скоростная...
Видимо из строй школы, с прошлого века водитель форда.
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