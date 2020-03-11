Водитель «Яндекс.Такси» отправится в колонию за гибель двоих на Обводном. Без прав он гнал за 100 и влетел под тягач

Ленинский районный суд приговорил к реальному сроку лишения свободы водителя такси, который погубил двух пассажиров и покалечил ещё одного в летней аварии на Обводном канале. После колонии ему предстоит остаться пешеходом.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 11 марта, Икромджон Абдикулов приговорён к 4,5 годам колонии общего режима и на два с половиной года отлучён от управления автомобилем. Правда, подобный запрет не помешал ему в июле прошлого года принять заказ в качестве водителя «Яндекс.Такси».