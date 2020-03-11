Водитель «Яндекс.Такси» отправится в колонию за гибель двоих на Обводном. Без прав он гнал за 100 и влетел под тягач
Ленинский районный суд приговорил к реальному сроку лишения свободы водителя такси, который погубил двух пассажиров и покалечил ещё одного в летней аварии на Обводном канале. После колонии ему предстоит остаться пешеходом.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 11 марта, Икромджон Абдикулов приговорён к 4,5 годам колонии общего режима и на два с половиной года отлучён от управления автомобилем. Правда, подобный запрет не помешал ему в июле прошлого года принять заказ в качестве водителя «Яндекс.Такси».
«Шкодой» 23-летний гражданин Узбекистана управлял без прав, которые ему не выдавались вовсе, соблюдать скоростной режим не пытался.
«Следуя по проезжей части набережной Обводного канала, избрал для движения скорость порядка 106 км/ч, которая значительно превышала установленное ограничение для движения в населенных пунктах — не более 60 км/ч», — описывают детали поездки в пресс-службе.
На перекрёстке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта «Шкода», не сбрасывая скорость, врезалась в тягач. Один из пассажиров погиб на месте, второй скончался в больнице. 19-летняя девушка получила тяжёлые травмы.
В «Яндекс.Такси» сообщили, что вместо их водителя развозкой занимался другой человек, которому незаконно передали машину сервиса. После аварии компания пообещала проверить весь таксопарк.
Ленинский райсуд удовлетворил гражданские иски потерпевших почти на 3,5 миллиона рублей.