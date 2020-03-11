Силуанов: Россия не близка к финансовому кризису и лучше других готова к падению цен на нефть
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что страна готова к снижению цен на нефть, причем лучше остальных нефтедобывающих государств. Выполнять прогнозные показатели по ВВП планируется за счет стимулирования внутренней экономики.
«Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты», — цитирует Силуанова 11 марта РИА Новости.
В полном объёме, по словам министра, будут выполнены и задачи майских указов президента. Акцент сделают на стимулировании внутренней экономики, ресурсы у страны есть, подчеркнул чиновник.
Высказался глава Минфина и касательно прогнозов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА о возможном приближении финансового кризиса. «Считаю, что для России у нас нет оснований впадать в пессимизм», — заявил Силуанов.
Напомним, по данным на 10 марта, индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта. С 2006 года столь резкие колебания индекса происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах. Всё, что выше 2,5 пункта, может означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, считают в АКРА.
6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Трехлетнее соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и ее союзники, в том числе и Россия, ограничивали добычу нефти, истекает 1 апреля. Развал сделки привел к падению цен на нефть на 25%, а следом — к резкому падению курса рубля. Об обвале на мировых рынках 9 и 10 марта читайте в материалах «Фонтанки».