Силуанов: Россия не близка к финансовому кризису и лучше других готова к падению цен на нефть

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что страна готова к снижению цен на нефть, причем лучше остальных нефтедобывающих государств. Выполнять прогнозные показатели по ВВП планируется за счет стимулирования внутренней экономики.

«Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты», — цитирует Силуанова 11 марта РИА Новости.