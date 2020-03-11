Нефть растет, но эксперты обещают России финансовый кризис

Цена средиземноморской нефти марки Brent растет второй день подряд после рекордного падения в длинные «женские» выходные. Как сообщает 11 марта «Коммерсант», рост составил 10,8%, а в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE майские фьючерсы добрались до максимума 39,29 долларов.



По данным на 6 утра по московскому Brent торгуется по 38,5 долларов. Вспомним, что 8 марта после того как Россия вышла из следки ОПЕК+, произошло резкое снижение цены Brent за сутки на 30%, до 34 долларов за баррель. Это вызвало обвал котировок рубля до 74 руб./долл, а также акций российских эмитентов на 7–22%.

