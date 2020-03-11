Нефть растет, но эксперты обещают России финансовый кризис

Цена средиземноморской нефти марки Brent растет второй день подряд после рекордного падения в длинные «женские» выходные. Как сообщает 11 марта «Коммерсант», рост составил 10,8%, а в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE майские фьючерсы добрались до максимума 39,29 долларов.
По данным на 6 утра по московскому Brent торгуется по 38,5 долларов. Вспомним, что 8 марта после того как Россия вышла из следки ОПЕК+, произошло резкое снижение цены Brent за сутки на 30%, до 34 долларов за баррель. Это вызвало обвал котировок рубля до 74 руб./долл, а также акций российских эмитентов на 7–22%.
Не смотря на то, что часть падения нефть отыграла, рейтинговое агентство АКРА заявило, что вероятность финансового кризиса в России как никогда велика. По данным агентства, которые приводит «Коммерсант», 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.
«С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах. Значения индекса выше 2,5 пунктов могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса»,— говорится в сообщении агентства.
В АКРА причиной изменения индекса называют не только кризис на сырьевом рынке, но и снижение экономической активности из-за распространения коронавируса.