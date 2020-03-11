1400 цветов, привезённых для петербурженок из Нидерландов и Колумбии, будут уничтожены пламенем.

Как сообщает 11 марта пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ранее на складе хранения в партиях импортных эустом, гвоздик и хризантем, приехавших в Северную столицу через Латвию, был найден западный цветочный трипс. Маленькие вредители не только портят уже срезанные растения, но и переселяются на растущие, снижают урожайность.



Сначала заражённые цветы изолировали от здоровых, затем отвезли жучков на экспертизу. В ближайшее время опасный завоз будет уничтожен.

