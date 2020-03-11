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11.03.2020 11:24
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В Петербурге сожгут около полутора тысяч эустом, гвоздик и хризантем. Они заразны

1400 цветов, привезённых для петербурженок из Нидерландов и Колумбии, будут уничтожены пламенем.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Как сообщает 11 марта пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ранее на складе хранения в партиях импортных эустом, гвоздик и хризантем, приехавших в Северную столицу через Латвию, был найден западный цветочный трипс. Маленькие вредители не только портят уже срезанные растения, но и переселяются на растущие, снижают урожайность.

Сначала заражённые цветы изолировали от здоровых, затем отвезли жучков на экспертизу. В ближайшее время опасный завоз будет уничтожен.

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