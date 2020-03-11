Биржи в США закрылись в плюсе

Индексы США показали рост на 3,9-4,7%, оставшись в «зеленой зоне» по итогам торгов.

На закрытии Нью-Йоркской биржи индекс Dow Jones вырос на 4,74%, достигнув отметки в 24980,74 пункта; индекс NASDAQ поднялся также на 4,74%, до 8327,313 пункта; индекс S&P 500 вырос на 3,88%, до отметки в 2853,23 пункта.

Рост произошел на фоне обещания президента США Дональда Трампа о поддержке компаний, которые несут потери из-за распространения коронавируса нового типа.

9 марта фондовые торги в США закрылись «в красной зоне», снижение индексов составило более 7%.