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10.03.2020 22:11
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Словения закрыла границу с Италией

Премьер-министр Словении распорядился закрыть границу с Италией из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом Марьян Шарец сообщил вечером 10 марта в Twitter.

«Я приказал Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел закрыть границу с Италией после Австрии. При условии согласования совместных и соразмерных действий», - написал он.

Ранее границу с Италией закрыла соседняя Австрия.

По данным на вечер вторника, число заболевших новым коронавирусом в Словении достигло 44 человек.

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