Словения закрыла границу с Италией
Премьер-министр Словении распорядился закрыть границу с Италией из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом Марьян Шарец сообщил вечером 10 марта в Twitter.
Naročil sem MZ in MNZ, da zapremo mejo z Italijo in sicer sledimo Avstriji. V skladu z dogovorom o skupnem in sorazmernem ukrepanju.— Marjan Šarec (@sarecmarjan) March 10, 2020
«Я приказал Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел закрыть границу с Италией после Австрии. При условии согласования совместных и соразмерных действий», - написал он.
Ранее границу с Италией закрыла соседняя Австрия.
По данным на вечер вторника, число заболевших новым коронавирусом в Словении достигло 44 человек.