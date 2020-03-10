Российский рынок закрылся падением на 13%

Торги на Московской бирже во вторник закрылись, зафиксировав общее снижение котировок на 13%. Котировки нефтяных компаний обвалились очень серьезно, хотя мировые цены на нефть довольно заметно выросли.



Лидерами падения во вторник среди голубых фишек стали «Татнефть» (-19,5%), «Лукойл» (-18,64%) и «Роснефть» (-17,29%). В плюсе из биржевой элиты оказалась лишь «Северсталь» (+2,52%).

Лидер по объемам торгов, Сбербанк, показал падение на 7,42%. «Газпром» также был лучше рынка — минус 9,17%.

В то же время в плюсе оказались поставщики золота — «Полиметалл» (+6,34%) и «Полюс Золото» (+5,85%), а также «Аркон», «Росагро» и «Северсталь». Лидер пятничного падения «Тиньков» (TCS Group) показал по итогам торгов во вторник небольшой плюс — 2,1%.