Миноритарии Сбербанка останутся без выкупа и акций при переходе контроля над госбанком к Минфину
ЦБ РФ хочет продать государству контрольный пакет Сбербанка, не выкупая акции у миноритариев. Этого выкупа ждали инвесторы, так что сегодняшнее заявление Центробанка многих разочаровало.
На заседании бюджетного комитета Госдумы РФ представитель Банка России Сергей Швецов рассказал, что уже подготовлены поправки в закон о выкупе акций Сбербанка. С их помощью государство пытается «извлечь выгоду из сложившейся ситуации», цитирует его «Прайм».
«Исходя из сложной ситуации мы нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров, без выставления такой оферты», — сказал Швецов.
Акции Сбербанка сегодня падают чуть сильнее, чем остальные «голубые фишки». К полудню падение составило -12,31%. Например, ВТБ упал всего на 7,91%. «Фонтанка» уже писала, почему и как государство собирается выкупать у Центробанка контрольный пакет Сбербанка.
Законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку 19 февраля. Акции купят в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. На это могло бы уйти до 2,8 трлн рублей из ФНБ — при февральском уровне капитализации госбанка. С тех пор стоимость его акций упала на четверть.