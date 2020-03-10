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10.03.2020 12:37
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Миноритарии Сбербанка останутся без выкупа и акций при переходе контроля над госбанком к Минфину

ЦБ РФ хочет продать государству контрольный пакет Сбербанка, не выкупая акции у миноритариев. Этого выкупа ждали инвесторы, так что сегодняшнее заявление Центробанка многих разочаровало.

На заседании бюджетного комитета Госдумы РФ представитель Банка России Сергей Швецов рассказал, что уже подготовлены поправки в закон о выкупе акций Сбербанка. С их помощью государство пытается «извлечь выгоду из сложившейся ситуации», цитирует его «Прайм».

«Исходя из сложной ситуации мы нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров, без выставления такой оферты», — сказал Швецов.

Акции Сбербанка сегодня падают чуть сильнее, чем остальные «голубые фишки». К полудню падение составило -12,31%. Например, ВТБ упал всего на 7,91%. «Фонтанка» уже писала, почему и как государство собирается выкупать у Центробанка контрольный пакет Сбербанка.

Законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку 19 февраля. Акции купят в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. На это могло бы уйти до 2,8 трлн рублей из ФНБ — при февральском уровне капитализации госбанка. С тех пор стоимость его акций упала на четверть.

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Комментарии (5)

hmjo
Миноритарии! Акции Сбербанка у вас выкупят! Подождите, пока стоимость акций Сбербанка еще обвалится наполовину, и тогда подешевевшие акции у миноритариев начнут выкупать.
Nerevar
Вот так вот и вкладывайся в акции российских эмитентов в российской юрисдикции! Росчерком пера всё решается. Бешеный принтер состряпает закон по быренькому и прощай активы. Юрисдикция РФ - это ненадёжная юрисдикция для портфельных инвестиций. Все мои прошлогодние предчувствия становятся явью.
Barmaley_5e4d0211d3423
"Никогда такого не было, и вот опять" (c)
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