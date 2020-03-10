Миноритарии Сбербанка останутся без выкупа и акций при переходе контроля над госбанком к Минфину

ЦБ РФ хочет продать государству контрольный пакет Сбербанка, не выкупая акции у миноритариев. Этого выкупа ждали инвесторы, так что сегодняшнее заявление Центробанка многих разочаровало.



На заседании бюджетного комитета Госдумы РФ представитель Банка России Сергей Швецов рассказал, что уже подготовлены поправки в закон о выкупе акций Сбербанка. С их помощью государство пытается «извлечь выгоду из сложившейся ситуации», цитирует его «Прайм».

«Исходя из сложной ситуации мы нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров, без выставления такой оферты», — сказал Швецов.