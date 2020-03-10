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10.03.2020 10:26
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В ход пошел и пластик: лжесотрудник Пенсионного фонда подменил банковскую карту петербурженки и снял с нее круглую сумму

Петербургские мошенники внедряют в жизнь новые технологии. Если раньше они подменяли купюры бумажками «банка приколов», то теперь клоны появились у пластиковых карт.

Жертвой обмана стала 84-летняя жительница Васильевского острова. По данным «Фонтанки», днем 9 марта на домашний телефон обманутой позвонил «сотрудник Пенсионного фонда» и предупредил, что должен установить ей на телефон мобильное приложение ПФР. Через два часа пожилая женщина вышла из дома на улице Кораблестроителей, 40, корпус 1, и вручила свою карту Сбербанка неизвестному мужчине — «для работы с приложением». Вернувшись домой, петербурженка поняла, что вернули ей не банковскую карту, а похожую подделку с наклейками Сбербанка. В это время со счета были списаны 200 тысяч рублей.

Полиция ищет молодого высокого мужчину, предположительно, уроженца одной из республик Кавказа. Он был одет в темное, прикрывал лицо шарфом.

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