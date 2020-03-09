Не время влезать в долги. Правительство анонсировало сокращение заимствований по ОФЗ в связи с ситуацией на финансовых рынках
Минфин России намерен принимать решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа с учетом рыночной конъюнктуры. Для покрытия дефицита бюджета подыщут другие варианты.
Как сообщает министерство 9 марта, основная цель — содействие стабилизации рыночной ситуации и «недопущение избыточного давления на долговой рынок». Сокращение заимствований может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета: речь об остатках денежных средств на едином счете федерального бюджета. «Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям репо по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 трлн рублей», — сообщает Минфин.
Кроме того, министерство рассматривает вариант ослабления курса национальной валюты относительно прогнозного уровня (на 2020 год это 65,7 рубля за доллар США). В этом случае сокращение заимствований может быть компенсировано за счет увеличения базовых нефтегазовых. На данный момент, напомним, в крутом пике находится и курс рубля, и цена на нефть. В течение дня на международных торгах за доллар давали 76,2 рубля, а баррель Brent опускался почти до 31 доллара. Минфин поспешил сообщить о том, что средств фонда национального благосостояния хватит на то, чтобы компенсировать выпадающие нефтяные доходы бюджета в течение 6–10 лет.