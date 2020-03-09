Минфин обещает потерпеть дешевую нефть в течение 10 лет. Обвал цен на черное золото продолжается

Накопленных средств фонда национального благосостояния должно хватить на 6–10 лет для покрытия выпадающих из-за дешевой нефти доходов бюджета. Они выпадают с 6 марта, когда Россия отказалась от «бессмысленной сделки».

Как сообщает Минфин 9 марта, на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млдр долларов США). Это 9,2% ВВП. «Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25–30 долларов США за баррель на протяжении 6–10 лет», — успокаивают чиновники. Правда, тут же и уточняют, что как только средства ФНБ упадут ниже 5% ВВП, тратить эти деньги на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда можно будет только в объеме более 1% ВВП.