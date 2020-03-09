Минфин обещает потерпеть дешевую нефть в течение 10 лет. Обвал цен на черное золото продолжается
Накопленных средств фонда национального благосостояния должно хватить на 6–10 лет для покрытия выпадающих из-за дешевой нефти доходов бюджета. Они выпадают с 6 марта, когда Россия отказалась от «бессмысленной сделки».
Как сообщает Минфин 9 марта, на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млдр долларов США). Это 9,2% ВВП. «Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25–30 долларов США за баррель на протяжении 6–10 лет», — успокаивают чиновники. Правда, тут же и уточняют, что как только средства ФНБ упадут ниже 5% ВВП, тратить эти деньги на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда можно будет только в объеме более 1% ВВП.
Напомним, 9 марта стоимость нефти марки Brent упала более чем на четверть. В течение дня она снижалась почти до 31 доллара за баррель, к 11:20 торгуется на уровне около 35,7 доллара. Падение началось 6 марта, когда министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Стороны не только не расширили сделку, действовавшую с 2016 года, но и не продлили ее. Как заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, «с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла».