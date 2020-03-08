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08.03.2020 15:52
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«Победа» отменила полёты в Италию до конца марта

Авиакомпания «Победа» временно перестанет летать в итальянские города Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо в связи с эпидемией коронавируса в стране. Об этом 8 марта пишет РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Речь идёт о всех итальянских рейсах в период с 11 по 31 марта 2020 года. Причиной отмены послужил запрет властей Италии на въезд и выезд на территорию 14 провинций.

Пассажирам обещают вернуть полную стоимость билета или воспользоваться перелётом рейсами «Аэрофлота», который по-прежнему обслуживает итальянское направление — Милан, Рим, Венецию и Болонью.

На всей территории Италии закрываются музеи и выставки, на севере запрещён въезд и выезд. Ограничивается работа ресторанов и других пунктов питания.

Согласно последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человека, из них выздоровели 589, умерли 233.

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Комментарии (1)

260622771
Люди! не верьте! нет у нас никакой эпидемии! Италию пытаются развалить, как Грецию.....
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