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08.03.2020 15:36
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Папа римский впервые в истории провел воскресную проповедь по видеотрансляции

Распространение коронавируса в Италии привело к изменению устоявшихся религиозных традиций — папа римский Франциск впервые прочел воскресную молитву Angelus («Ангел Господень») не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки. Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращенном числе верующих, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News. Об этом 8 марта сообщает ТАСС.

«Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», — пояснил понтифик перед началом проповеди.

О том, что воскресная проповедь пройдет в формате видеопослания, объявила накануне служба печати Святого престола. На такой шаг пришлось пойти в соответствии с требованиями итальянских властей, связанными с профилактикой распространения нового коронавируса.

На всей территории Италии закрываются музеи и выставки, на севере запрещён въезд и выезд. Ограничивается работа ресторанов и других пунктов питания.

Согласно последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человека, из них выздоровели 589, умерли 233.

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