Папа римский впервые в истории провел воскресную проповедь по видеотрансляции
Распространение коронавируса в Италии привело к изменению устоявшихся религиозных традиций — папа римский Франциск впервые прочел воскресную молитву Angelus («Ангел Господень») не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки. Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращенном числе верующих, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News. Об этом 8 марта сообщает ТАСС.
«Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», — пояснил понтифик перед началом проповеди.
О том, что воскресная проповедь пройдет в формате видеопослания, объявила накануне служба печати Святого престола. На такой шаг пришлось пойти в соответствии с требованиями итальянских властей, связанными с профилактикой распространения нового коронавируса.
На всей территории Италии закрываются музеи и выставки, на севере запрещён въезд и выезд. Ограничивается работа ресторанов и других пунктов питания.
Согласно последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человека, из них выздоровели 589, умерли 233.