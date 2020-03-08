Папа римский впервые в истории провел воскресную проповедь по видеотрансляции

Распространение коронавируса в Италии привело к изменению устоявшихся религиозных традиций — папа римский Франциск впервые прочел воскресную молитву Angelus («Ангел Господень») не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки. Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращенном числе верующих, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News. Об этом 8 марта сообщает ТАСС.

«Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», — пояснил понтифик перед началом проповеди.