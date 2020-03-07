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07.03.2020 23:15
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В Петербурге семья с ребёнком рассказала, как водитель такси отбивался от них перцовым баллончиком

Спор из-за детского кресла с таксистом получил неожиданную развязку на Васильевском острове в Петербурге. Вместо поездки семью с трёхлетним ребёнком залили перцем.

Как сообщил «Фонтанке» член Общественной комиссии (ОНК) Антон Миссуловин 7 марта, с последствиями общения таксиста и пассажиров он столкнулся вечером пятницы неподалёку от 74 дома по 15-й линии Васильевского острова. Там в себя приходили супруги и трёхлетний ребёнок.

«У него затруднено дыхание, женщина в тяжелом состоянии не могла встать и открыть глаза. Мужчина пытался им помочь, но тоже плохо ориентировался в пространстве, кроме того, был на костылях», - описывает Миссулинов увиденное на своей странице.

Пострадавшие рассказали, что пытались воспользоваться услугами «Яндекс.Такси», но не указали наличие детского кресла. Водитель везти их с ребёнком отказался и, по словам его несостоявшихся пассажиров, ответил им перцовым баллончиком.

«Маленькому ребёнку струя попала в рот. Скорая прибыла оперативно, и через несколько минут врачи вызвали вторую машину. Позднее всю семью повезли в глазную травму на Литейный», - уточнил Миссулинов.

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Комментарии (4)

shushu
Такси без кресла детей не везут, как правило, и правильно делают. Налицо нападение на таксиста агрессивных пассажиров. Так что виноваты тут исключительно сами пассажиры, которых стоило бы наказать, чтоб впредь думали, если есть чем.
daisychain
Ага, то одну даму таксист чуть не изнасиловал, а потом она же верещала, когда выложили видео с регистратора, дескать каждый может напиться. Тут, надеюсь, тоже видео найдётся, и эту яжматерь ославят на всю страну.
Sergei Sergeev
Все легко и просто. Вызвали машину, не указав что поедут с ребенком. Вышли, у водителя нет кресла и он не хочет нарушать правила.
ЭЭЭЭ , я заплачу штраф, да тут гаишников нет. Поехали б.я.
Их попросили выйти из машины, дама призналась что начала оскарблять водителя. Помня недавний эпизод как водителя били, за то что он отказался везти таких де. Водитель применил балончик.
В чем вина водителя?
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