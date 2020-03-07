В Петербурге семья с ребёнком рассказала, как водитель такси отбивался от них перцовым баллончиком

Спор из-за детского кресла с таксистом получил неожиданную развязку на Васильевском острове в Петербурге. Вместо поездки семью с трёхлетним ребёнком залили перцем.

Как сообщил «Фонтанке» член Общественной комиссии (ОНК) Антон Миссуловин 7 марта, с последствиями общения таксиста и пассажиров он столкнулся вечером пятницы неподалёку от 74 дома по 15-й линии Васильевского острова. Там в себя приходили супруги и трёхлетний ребёнок.

«У него затруднено дыхание, женщина в тяжелом состоянии не могла встать и открыть глаза. Мужчина пытался им помочь, но тоже плохо ориентировался в пространстве, кроме того, был на костылях», - описывает Миссулинов увиденное на своей странице.