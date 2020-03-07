«Похищенного» в Финляндии ребёнка нашли в России. Родители пытаются договориться о судьбе дочки

Местоположение 4-летней девочки с двойным гражданством, о поисках которой накануне объявила финская полиция, обнаружено. Она вместе с матерью-россиянкой находится в России.

«Местонахождение ребенка и матери уже известно. Делом занимаются власти двух стран», — рассказал 7 марта «Фонтанке» отец-финн.

По его словам, сейчас идут переговоры о возвращении девочки в Финляндию. Также он пытается передать документы дочери через Генконсульство в Петербурге и финских дипломатов. Мужчина утверждает, что его экс-супруга смогла вывезти ребенка без документов. В финской дипмиссии «Фонтанке» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на невозможность обсуждать частные случаи.