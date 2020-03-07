FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
67.52р75.84р
07.03.2020 12:45
8
Печать

«Похищенного» в Финляндии ребёнка нашли в России. Родители пытаются договориться о судьбе дочки

Местоположение 4-летней девочки с двойным гражданством, о поисках которой накануне объявила финская полиция, обнаружено. Она вместе с матерью-россиянкой находится в России.

«Местонахождение ребенка и матери уже известно. Делом занимаются власти двух стран», — рассказал 7 марта «Фонтанке» отец-финн.

По его словам, сейчас идут переговоры о возвращении девочки в Финляндию. Также он пытается передать документы дочери через Генконсульство в Петербурге и финских дипломатов. Мужчина утверждает, что его экс-супруга смогла вывезти ребенка без документов. В финской дипмиссии «Фонтанке» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на невозможность обсуждать частные случаи.

Житель города Кеми настаивает, что именно он является опекуном, а матери оставлены встречи каждый второй выходной. По его словам, в конце месяца у него и его бывшей российской жены назначено заседание по поводу опекунства над ребенком.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

odpetrograd
Задумайтесь, те, кто мечтает свалить в Европу, почему мамы возвращаются в матушку Россию. Ответ короткий - тут лучше, душевнее, проще.
iphonedimona
Девочку надо вернуть в Финляндию и передать на воспитание в гомосексуальную семью.
Чёрт Опасный
Это спорт такой у дамочек - выскочить за финна и потом играть судьбой ребёнка?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний