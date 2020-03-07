Европа бьет тревогу: выбросы СО2 растут третий год подряд, лидер среди автокомпаний — Suzuki
Усилия властей, экологических активистов и принимаемые в Европе все более строгие экологические нормы пока не дают ожидаемых результатов. Наоборот, согласно последним данным, выбросы СО2 в расчете на один новый легковой автомобиль последние три года постоянно растут и на данным момент достигли уровня 2014 года. Ученые винят в этом высокую популярность кроссоверов и низкий уровень продаж электромобилей.
Средний уровень выбросов СО2 в расчете на один легковой автомобиль составил в Европе в 2019 году 121,8 грамма на километр, сообщает 6 марта Fleet News, ссылаясь на данные исследовательской компании JATO. Это на 1,3 грамма больше, чем в 2018 году, однако рост выбросов замедляется по сравнению с периодом 2017 — 2018 годов, когда он составлял 2,4 грамма в год.
Рост вредных автомобильных выбросов в 2019 году показали четыре из пяти наиболее экономически развитых стран Европы. Уровень загрязнений вырос в Италии (максимальные 3%), Испании, Великобритании, Германии (0,8%), снижение зафиксировано только во Франции. Самой «грязной» страной среди 23 государств Европы оказалась Греция, где уровень выбросов вырос на 4,6%, а самой «чистой» — Португалия, показавшая снижение уровня на 22,2%.
Среди автомобильных брендов, продающихся в Европе, в 2019 году добилась лучших экологических результатов Toyota, причем за счет расширения ассортимента и роста продаж гибридов. Хуже всех, с точки зрения экологии, показала себя Suzuki: рост вредных выбросов автомобилей этой марки составил 6,3% по сравнению с 2018 годом.
При нынешнем уровне продаж электрических автомобилей и подключаемых гибридов в ближайшие годы вряд ли следует ожидать каких-то быстрых изменений в лучшую сторону, считают эксперты JATO. Введенные с начала 2020 года экологические нормы предписывают выбросы СО2 на уровне 95 граммов на километр, но, как видно из результатов прошлого года, эти цифры вряд ли будут достигнуты.