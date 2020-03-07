Усилия властей, экологических активистов и принимаемые в Европе все более строгие экологические нормы пока не дают ожидаемых результатов. Наоборот, согласно последним данным, выбросы СО2 в расчете на один новый легковой автомобиль последние три года постоянно растут и на данным момент достигли уровня 2014 года. Ученые винят в этом высокую популярность кроссоверов и низкий уровень продаж электромобилей.



Средний уровень выбросов СО2 в расчете на один легковой автомобиль составил в Европе в 2019 году 121,8 грамма на километр, сообщает 6 марта Fleet News, ссылаясь на данные исследовательской компании JATO. Это на 1,3 грамма больше, чем в 2018 году, однако рост выбросов замедляется по сравнению с периодом 2017 — 2018 годов, когда он составлял 2,4 грамма в год.