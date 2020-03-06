В длинные выходные Петербургу обещают погоду для прогулок. Но 8 марта начнётся со снега

Весенняя погода позволит петербуржцам насладиться прогулками на свежем воздухе в длинные выходные. Снег также разнообразит настроение, но если поздно проснуться, его можно и не заметить.



Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, 7 марта в Петербурге температура воздуха прогреется до +5, ночью похолодает до ноля. Ожидается переменная облачность. Утром и ночью на дорогах возможна гололедица.



В воскресенье, 8 марта, столбик термометра в течение суток будет колебаться от -1 до +5 градусов. С утра синоптики обещают небольшой снег с дождём. Днём небо будет облачным с просветами солнца.

