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06.03.2020 18:50
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В длинные выходные Петербургу обещают погоду для прогулок. Но 8 марта начнётся со снега

Весенняя погода позволит петербуржцам насладиться прогулками на свежем воздухе в длинные выходные. Снег также разнообразит настроение, но если поздно проснуться, его можно и не заметить.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, 7 марта в Петербурге температура воздуха прогреется до +5, ночью похолодает до ноля. Ожидается переменная облачность. Утром и ночью на дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 8 марта, столбик термометра в течение суток будет колебаться от -1 до +5 градусов. С утра синоптики обещают небольшой снег с дождём. Днём небо будет облачным с просветами солнца.

В понедельник, 9 марта, также прогнозируется переменная облачность. Днём столбик термометра поднимется до +6, ночью опустится до ноля.

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