В длинные выходные Петербургу обещают погоду для прогулок. Но 8 марта начнётся со снега
Весенняя погода позволит петербуржцам насладиться прогулками на свежем воздухе в длинные выходные. Снег также разнообразит настроение, но если поздно проснуться, его можно и не заметить.
Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, 7 марта в Петербурге температура воздуха прогреется до +5, ночью похолодает до ноля. Ожидается переменная облачность. Утром и ночью на дорогах возможна гололедица.
В воскресенье, 8 марта, столбик термометра в течение суток будет колебаться от -1 до +5 градусов. С утра синоптики обещают небольшой снег с дождём. Днём небо будет облачным с просветами солнца.
В понедельник, 9 марта, также прогнозируется переменная облачность. Днём столбик термометра поднимется до +6, ночью опустится до ноля.