Софийскую парализовало ДТП: грузовик умудрились перевернуть вверх колёсами
Пробка длиной почти 5 километров образовалась на Софийской улице на подъезде к Колпино из-за ДТП днём 6 марта.
Как сообщают очевидцы в пабликах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте», между «бубликами» в направлении Колпино опрокинулся грузовик. Он лёг вверх колёсами, что для большегрузов редкость. Кто второй участник аварии и есть ли он, не сообщается. Но на всех фотографиях и роликах видно контейнеровоз, стоящий рядом с перевёртышем.
В 14:39 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал затор длиной 4,7 километра на Софийской улице от реки Кузьминка до Колпинского шоссе, в котором можно потерять 36 минут, что на 32 минуты больше обычного.
Это как минимум второе ДТП с перевёртышем за день. В первой половине дня на площади Восстания опрокинулась «Лада Ларгус». Объехать пробку можно, например, свернув на Ленсоветовскую дорогу, но там тоже затор. Пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили ДТП на подъезде к Московскому шоссе.