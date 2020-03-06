Пробку в центре Петербурга уплотнило ДТП с «перевертышем». Площадь Восстания на время превратилась на картах в красное кольцо.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 6 марта на площади Восстания, прямо у разделителя на Лиговском проспекте, напротив вестибюля метро, перевернулся автомобиль LADA Lagrus. Обстоятельства ДТП неизвестны, но по вмятине на правом боку «Лады» можно предположить, что в аварии был еще один участник.

Водитель «Ларгуса», по предварительным данным, серьезных травм не получил. В настоящее время опрокинувшийся автомобиль вернули на колеса и откатили в сторону, чтобы не мешать движению.