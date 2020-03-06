Евро растёт, «Зелёная карта» дорожает. Цена на автостраховку для выезда за рубеж поднимется на 16%
«Зелёная карта» подорожает на 16%. Это следует из новых тарифов, установленных Российским союзом автостраховщиков на период с 15 марта по 14 апреля.
Так, двухнедельная страховка для выезда за рубеж на легковой автомобиль поднимется в цене с 2 320 до 2 700 рублей. Годовая будет стоить уже не 21 070, а 24 580 рублей.
Ранее, в январе, «Зелёная карта» подешевела с 2450 до 2320 рублей. Понижение происходило на фоне укрепления рубля. Так, ещё 10 января курс евро составлял 68 рублей, но с 26 февраля он резко пошёл вверх.
Отметим также, что 6 марта на фоне обвала стоимости нефти курс рубля впервые за год и вовсе упал ниже 77 за евро и 68 за доллар.
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.