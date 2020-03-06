Евро растёт, «Зелёная карта» дорожает. Цена на автостраховку для выезда за рубеж поднимется на 16%

«Зелёная карта» подорожает на 16%. Это следует из новых тарифов, установленных Российским союзом автостраховщиков на период с 15 марта по 14 апреля.

Так, двухнедельная страховка для выезда за рубеж на легковой автомобиль поднимется в цене с 2 320 до 2 700 рублей. Годовая будет стоить уже не 21 070, а 24 580 рублей.

Ранее, в январе, «Зелёная карта» подешевела с 2450 до 2320 рублей. Понижение происходило на фоне укрепления рубля. Так, ещё 10 января курс евро составлял 68 рублей, но с 26 февраля он резко пошёл вверх.