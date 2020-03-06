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06.03.2020 13:55
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Очевидец хотел помочь водителю, вставшему посреди Дальневосточного, но не смог его разбудить

Автомобиль, стоящий посреди дороги, мешал движению транспорта по Дальневосточному проспекту в Петербурге 6 марта. Видеозапись с места происшествия разместил в «ВКонтакте» петербуржец Матвей.

«Не поверите», — так начинается видео Матвея. На записи видно, что «Шкода Рапид» стоит между левым и средним рядами, передняя табличка с госномером на месте, задней нет, аварийка не работает. «Думаю, подъеду помогу, — продолжает Матвей. — А чувак там просто спит! <...> Я знак поставил, позвонил в «112». Отметим также, что, возможно, водителю стало плохо.

По данным «Фонтанки», эта Skoda Rapid 2015 года выпуска зарегистрирована на 34-летнюю петербурженку. За рулём, судя по видео, находился мужчина.

За последние дни было несколько сообщений о «спящих» водителях и тех, которым стало плохо за рулём. 27 февраля так же тормозила поток по Северному проспекту «Тойота Камри»: очевидцам показалось, что водитель не подаёт признаков жизни. Долго не могли разбудить и водителя «КИА Спортейдж», насадившего машину на отбойник на Выборгском шоссе в ночь с 1 на 2 марта.

25 февраля под Лугой с дороги вылетел школьный автобус. По предварительной информации, 50-летнему водителю во время движения стало плохо с сердцем, и он скончался при ДТП. Детей в автобусе не было. 22 февраля на автодороге «Кола» в Кировском районе Ленобласти в кювет опрокинулась «Шевроле Нива», у водителя которой к тому моменту уже остановилось сердце.

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Комментарии (1)

Swift_5e4d8a276f5e8
....видел как таксист киргиз заснул прямо на пл. Восстания, подъезжая к пешеходному на Гончарной с двумя девахами на заднем. Хорошо что остановился, а они так и не поняли , что произошло ....чирикали сзади между собой вперившись в гаджеты.
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