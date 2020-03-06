В Екатеринбурге бывшего сотрудника ГИБДД обвиняют в сексе с подростком. Отношения продолжались с осени
Бывший сотрудник ГИБДД на Урале получил уголовное дело за интимную связь с несовершеннолетней. Местные СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что отношения между девочкой и мужчиной были по обоюдному согласию. Его коллеги и следствие считают по-другому.
Как пишет РИА Новости 6 марта, 35-летнего инспектора дорожно-постовой службы Екатеринбурга задержали по подозрению в надругательстве над ребенком. По предварительной версии, с сентября 2019 года по февраль 2020 года он неоднократно вступал в половую связь с девочкой 12 лет.
По информации местного издания Е1.RU, отношения теперь уже бывшего полицейского и несовершеннолетней продолжались по обоюдному согласию.
Это же СМИ сообщает, что о них стало известно в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые выполнили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. В результате их коллега был уволен из системы правоохранительных органов. Следующим шагом станет служебная проверка его руководства по итогам которой будет дана оценка работе с личным составом.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 134 статье УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).