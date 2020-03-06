В Екатеринбурге бывшего сотрудника ГИБДД обвиняют в сексе с подростком. Отношения продолжались с осени

Бывший сотрудник ГИБДД на Урале получил уголовное дело за интимную связь с несовершеннолетней. Местные СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что отношения между девочкой и мужчиной были по обоюдному согласию. Его коллеги и следствие считают по-другому.



Как пишет РИА Новости 6 марта, 35-летнего инспектора дорожно-постовой службы Екатеринбурга задержали по подозрению в надругательстве над ребенком. По предварительной версии, с сентября 2019 года по февраль 2020 года он неоднократно вступал в половую связь с девочкой 12 лет.

