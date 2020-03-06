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06.03.2020 10:50
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В Екатеринбурге бывшего сотрудника ГИБДД обвиняют в сексе с подростком. Отношения продолжались с осени

Бывший сотрудник ГИБДД на Урале получил уголовное дело за интимную связь с несовершеннолетней. Местные СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что отношения между девочкой и мужчиной были по обоюдному согласию. Его коллеги и следствие считают по-другому.

Как пишет РИА Новости 6 марта, 35-летнего инспектора дорожно-постовой службы Екатеринбурга задержали по подозрению в надругательстве над ребенком. По предварительной версии, с сентября 2019 года по февраль 2020 года он неоднократно вступал в половую связь с девочкой 12 лет.

По информации местного издания Е1.RU, отношения теперь уже бывшего полицейского и несовершеннолетней продолжались по обоюдному согласию.

Это же СМИ сообщает, что о них стало известно в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые выполнили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. В результате их коллега был уволен из системы правоохранительных органов. Следующим шагом станет служебная проверка его руководства по итогам которой будет дана оценка работе с личным составом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 134 статье УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

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Комментарии (2)

Zas
Ой-ой, что с этим гаишником будет в ИТК. Есть видеоанекдот на эту тему, когда гаишнику зажало голову стеклом двери машины.
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