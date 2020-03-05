Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Украины

Парламент Украины на внеочередном заседании вечером 5 марта выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.
Такое решение поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Рябошапка занимал должность генпрокурора с 29 августа 2019 года, но накануне был раскритикован президентом Украины за недостаточную работу на этом посту. В том числе, по борьбе с коррупцией и расследовании резонансных преступлений.
Накануне украинский парламент утвердил новое правительство страны.