Новые перекрытия движения ждут Среднеохтинский и проспект Авиаконструкторов
С субботы, 7 марта, в Петербурге вступают в силу новые ограничения и перекрытия движения. На Среднеохтинском проспекте продолжается ремонт трамвайных путей, а на проспекте Авиаконструкторов и Мельничной улице будут прокладывать водопровод и инженерные сети.
Как сообщает 5 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с продолжением АО «Стройинвест» ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте в периоды с 7 по 9 марта и с 19 по 28 марта будет ограничено движение на участке от Гусевой улицы до улицы Александра Ульянова, а также закрыто:
- направление движения по Среднеохтинскому проспекту от Шепетовской улицы к Большой Пороховской улице;
- на перекрестке Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы с закрытием сквозного проезда по Среднеохтинскому;
- направление движения по Большой Пороховской улице от Среднеохтинского проспекта к проспекту Металлистов;
- направление движения по Среднеохтинскому проспекту от Синявинской улицы к Большой Пороховской улице.
Еще на двух участках будет работать ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Для прокладки водопровода с 7 по 25 марта ограничат движение на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и нечётной стороны Долгоозёрной улицы и закроют сквозной проезд по Долгоозёрной. Затем с 26 марта по 29 апреля будет закрыто направление движения по проспекту Авиаконструкторов от Долгоозёрной улицы к улице Ильюшина.
А с 7 по 27 марта для прокладки инженерных сетей перекроют движение по Мельничной улице у Глухоозёрского шоссе. Объезд предусмотрен по Глухоозёрскому шоссе, набережной Обводного канала, Мельничной улице, Зеркальному переулку и улице Профессора Качалова.