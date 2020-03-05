С субботы, 7 марта, в Петербурге вступают в силу новые ограничения и перекрытия движения. На Среднеохтинском проспекте продолжается ремонт трамвайных путей, а на проспекте Авиаконструкторов и Мельничной улице будут прокладывать водопровод и инженерные сети.



Как сообщает 5 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с продолжением АО «Стройинвест» ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте в периоды с 7 по 9 марта и с 19 по 28 марта будет ограничено движение на участке от Гусевой улицы до улицы Александра Ульянова, а также закрыто: