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05.03.2020 17:35
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Новые перекрытия движения ждут Среднеохтинский и проспект Авиаконструкторов

С субботы, 7 марта, в Петербурге вступают в силу новые ограничения и перекрытия движения. На Среднеохтинском проспекте продолжается ремонт трамвайных путей, а на проспекте Авиаконструкторов и Мельничной улице будут прокладывать водопровод и инженерные сети.

Как сообщает 5 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с продолжением АО «Стройинвест» ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте в периоды с 7 по 9 марта и с 19 по 28 марта будет ограничено движение на участке от Гусевой улицы до улицы Александра Ульянова, а также закрыто:

  • направление движения по Среднеохтинскому проспекту от Шепетовской улицы к Большой Пороховской улице;
  • на перекрестке Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы с закрытием сквозного проезда по Среднеохтинскому;
  • направление движения по Большой Пороховской улице от Среднеохтинского проспекта к проспекту Металлистов;
  • направление движения по Среднеохтинскому проспекту от Синявинской улицы к Большой Пороховской улице.
Фото: ГАТИ Петербурга

Еще на двух участках будет работать ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Для прокладки водопровода с 7 по 25 марта ограничат движение на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и нечётной стороны Долгоозёрной улицы и закроют сквозной проезд по Долгоозёрной. Затем с 26 марта по 29 апреля будет закрыто направление движения по проспекту Авиаконструкторов от Долгоозёрной улицы к улице Ильюшина.

А с 7 по 27 марта для прокладки инженерных сетей перекроют движение по Мельничной улице у Глухоозёрского шоссе. Объезд предусмотрен по Глухоозёрскому шоссе, набережной Обводного канала, Мельничной улице, Зеркальному переулку и улице Профессора Качалова.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (1)

Pilat
Снова? В который уже раз на одних и тех же улицах.
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