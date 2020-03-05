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05.03.2020 15:52
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Голунову назначили психиатрическую экспертизу. На проверке на адекватность настояло следствие

Ивана Голунова направили на психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, по которому журналист «Медузы» проходит потерпевшим. Об этом «Фонтанке» 5 марта сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

По словам защитника, экспертиза назначена постановлением Следственного комитета и является стандартной процедурой. Сам Голунов также подтвердил, что ему предстоит проверка на адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

«В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — цитирует журналиста «Интерфакс».

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Он сразу заявил, что их ему подбросили, а инцидент связал со своим расследованием о ритуальном бизнесе. Из-за масштабного общественного резонанса и акций в поддержку Ивана Голунова его отпустили в связи с непричастностью 11 июня. Генпрокуратура за незаконное уголовное преследование извиняться отказалась. Журналист жаловался на бездействие должностных лиц ведомства.

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Комментарии (4)

муматор
что-то это мне напомнило ... Ах да, восхваляемый некоторыми совок. Там была такая практика - если не в тюрьму, то в психушку. Методы не изменились.
А что там проверять, он вполне адекватен и отличный работник. Так грамотно провести операцию по дискредитации российской полиции, по снижению доверия к сотрудникам - браво. Интересно, сколько "журналист" за это получил зелененьких президентов
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