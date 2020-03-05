Голунову назначили психиатрическую экспертизу. На проверке на адекватность настояло следствие

Ивана Голунова направили на психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, по которому журналист «Медузы» проходит потерпевшим. Об этом «Фонтанке» 5 марта сообщил адвокат Сергей Бадамшин.



По словам защитника, экспертиза назначена постановлением Следственного комитета и является стандартной процедурой. Сам Голунов также подтвердил, что ему предстоит проверка на адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.



«В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — цитирует журналиста «Интерфакс».