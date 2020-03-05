Голунову назначили психиатрическую экспертизу. На проверке на адекватность настояло следствие
Ивана Голунова направили на психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, по которому журналист «Медузы» проходит потерпевшим. Об этом «Фонтанке» 5 марта сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
По словам защитника, экспертиза назначена постановлением Следственного комитета и является стандартной процедурой. Сам Голунов также подтвердил, что ему предстоит проверка на адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
«В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — цитирует журналиста «Интерфакс».
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Он сразу заявил, что их ему подбросили, а инцидент связал со своим расследованием о ритуальном бизнесе. Из-за масштабного общественного резонанса и акций в поддержку Ивана Голунова его отпустили в связи с непричастностью 11 июня. Генпрокуратура за незаконное уголовное преследование извиняться отказалась. Журналист жаловался на бездействие должностных лиц ведомства.