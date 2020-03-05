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05.03.2020 14:06
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КАД освободили от мешков, но грузовик еще ждет эвакуации в сторонке. Жители Петербурга показывают пробку

На кольцевой автодороге Петербурга в районе Мурино восстановили движение после ДТП с перевернувшимся грузовиком днем 5 марта. Последствия устраняли более полутора часов.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 13:40 движение на 108-м километре внешнего кольца КАД, где около 12 часов дня опрокинулся грузовик, осуществляется в штатном режиме по четырем полосам. Поврежденный грузовой автомобиль ждет эвакуации в полосе безопасности. «Претензий к дорожным службам по факту данного ДТП нет», — добавляют в управлении.

Из-за ДТП движение по внешнему кольцу было сильно затруднено: дорогу перегораживали лежащий на боку грузовик и вывалившиеся из кузова мешки, предположительно с мелом. Пробка тянулась минимум километра на два. Участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Дарья показала, как это выглядело со стороны.

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