У санитарки петербургской поликлиники украли почти миллион рублей. Мимо украшений пройти не смогли

Неизвестные украли больше полумиллиона рублей и ювелирные изделия на 200 тысяч у сотрудницы одной из взрослых поликлиник Красносельского района. Как стало известно «Фонтанке» 5 марта, в госучреждении потерпевшая работает уборщицей.



Оперативные службы прибыли по вызову на улицу Коммунаров, 114, накануне около четырёх часов вечера и обнаружили, что охотники за ценностями действовали тихо. Подобрали ключ к входной двери и исчезли, лишив 44-летнюю санитарку 536 тысяч наличными и дорогих украшений. Общая сумма ущерба составила почти миллион — ровно 736 тысяч рублей.

