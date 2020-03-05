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05.03.2020 09:23
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У санитарки петербургской поликлиники украли почти миллион рублей. Мимо украшений пройти не смогли

Неизвестные украли больше полумиллиона рублей и ювелирные изделия на 200 тысяч у сотрудницы одной из взрослых поликлиник Красносельского района. Как стало известно «Фонтанке» 5 марта, в госучреждении потерпевшая работает уборщицей.

Оперативные службы прибыли по вызову на улицу Коммунаров, 114, накануне около четырёх часов вечера и обнаружили, что охотники за ценностями действовали тихо. Подобрали ключ к входной двери и исчезли, лишив 44-летнюю санитарку 536 тысяч наличными и дорогих украшений. Общая сумма ущерба составила почти миллион — ровно 736 тысяч рублей.

Правоохранителям предстоит изучить неаккуратно оставленные незнакомцами следы обуви и отпечатки. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилище (статья 158 УК).

Как сообщили в ГУ МВД, полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

© Фонтанка.Ру

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