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04.03.2020 17:22
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Роспотребнадзор заявил, что никто не запрещал пациентам из карантина Боткина разглашать диагноз

В Роспотребнадзоре и комитете здравоохранения Петербурга опровергли слова госпитализированного в Боткина журналиста Ильи Шатилина о существовании неких бумаг о неразглашении диагноза, о которых ему рассказали в неотложке.

«Мы не даем таких документов пациентам в инфекционном стационаре», — заявили «Фонтанке» 4 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора.

В комздраве нам также сообщили, что в Боткина о бумагах о неразглашении ничего не знают.

«В СПб ГБУЗ «Больница Боткина», как и в других медучреждениях, пациенты подписывают добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. Это все», — заявили там.

Напомним, что Шатилин был госпитализирован в больницу неотложной помощью с температурой и подозрением на коронавирус. Он приехал из Италии 21 февраля. Результаты его анализов будут готовы только в начале следующей недели, но уже сейчас журналист рассказал, что у него не обычный грипп, а пневмония с подозрением на новый вирус.

По его словам, после его обращения в скорую ему позвонили городской эпидемиолог и эпидемиолог из районной поликлиники — всех интересовали даты поездки в Италию и номера рейсов, которыми он перемещался.

«Неотложка предупредила, что, скорее всего, заставят подписать бумагу о неразглашении диагноза», — написал журналист.

© Фонтанка.Ру

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