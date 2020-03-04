Роспотребнадзор заявил, что никто не запрещал пациентам из карантина Боткина разглашать диагноз

В Роспотребнадзоре и комитете здравоохранения Петербурга опровергли слова госпитализированного в Боткина журналиста Ильи Шатилина о существовании неких бумаг о неразглашении диагноза, о которых ему рассказали в неотложке.



«Мы не даем таких документов пациентам в инфекционном стационаре», — заявили «Фонтанке» 4 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора.



В комздраве нам также сообщили, что в Боткина о бумагах о неразглашении ничего не знают.



«В СПб ГБУЗ «Больница Боткина», как и в других медучреждениях, пациенты подписывают добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. Это все», — заявили там.

