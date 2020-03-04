В Петербурге нашли тысячи поддельных купюр номиналом 5000 рублей

Северо-Западное главное управление Центрального банка заявило об изъятии шести тысяч фальшивых купюр в СЗФО. Две трети из них нашли в Петербурге.



Как рассказали в ЦБ 4 марта, больше всего мошенники любят крупный номинал — из обращения в 2019 году было изъято 3600 фальшивых пятитысячных. Купюры в 1000 рублей подделывают реже, их нашли всего тысячу. Также было выявлено 67 поддельных 500-рублевых банкнот, 18 сторублевых, три 50-рублевые и две 10-рублевые банкноты. Обнаружены и 33 десятирублевые и 4 пятирублевые поддельные монеты.

