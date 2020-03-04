FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 14:04
0
Печать

В Петербурге нашли тысячи поддельных купюр номиналом 5000 рублей

Северо-Западное главное управление Центрального банка заявило об изъятии шести тысяч фальшивых купюр в СЗФО. Две трети из них нашли в Петербурге.

Как рассказали в ЦБ 4 марта, больше всего мошенники любят крупный номинал — из обращения в 2019 году было изъято 3600 фальшивых пятитысячных. Купюры в 1000 рублей подделывают реже, их нашли всего тысячу. Также было выявлено 67 поддельных 500-рублевых банкнот, 18 сторублевых, три 50-рублевые и две 10-рублевые банкноты. Обнаружены и 33 десятирублевые и 4 пятирублевые поддельные монеты.

«Никто не застрахован от получения подделок, особенно тщательно всегда следует проверять банкноты крупных номиналов, — советует заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала. — Проверьте видимые признаки на банкнотах. Например, на пятитысячной банкноте модификации 2010 года в середине герба Хабаровска имеется яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения, также есть водяной знак на правом купонном поле и микроперфорация, которую видно на просвет. Чтобы проверить признаки банкноты, вызвавшей сомнение, ее можно сравнить с подлинной».

При этом сдать подозрительную банкноту на бесплатную экспертизу в любой банк. Деньги могут быть подлинными, но, например, сильно повреждены, тогда банк заменит банкноту или зачислит деньги на счет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний