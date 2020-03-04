Первый женский экипаж для патрульного катера ВМФ подготовят в Петербурге. Служить отправят на Чёрное море

Первый женский экипаж для патрульного катера «Раптор» по решению министра обороны России Сергея Шойгу подготовят в Петербурге. В него вошли три девушки. Служить им предстоит на Черноморском флоте.



Как сообщает 4 марта Главкомат ВМФ, тренировки по борьбе за живучесть катера, включающие сражение с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик, пройдут уже в ближайшие дни. На тренажерах члены команды освоят энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработают управление. Учеба на стыке теории и практики продлится до 27 апреля.