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04.03.2020 13:37
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Первый женский экипаж для патрульного катера ВМФ подготовят в Петербурге. Служить отправят на Чёрное море

Первый женский экипаж для патрульного катера «Раптор» по решению министра обороны России Сергея Шойгу подготовят в Петербурге. В него вошли три девушки. Служить им предстоит на Черноморском флоте.

Как сообщает 4 марта Главкомат ВМФ, тренировки по борьбе за живучесть катера, включающие сражение с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик, пройдут уже в ближайшие дни. На тренажерах члены команды освоят энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработают управление. Учеба на стыке теории и практики продлится до 27 апреля.

Патрульный катер проекта 03160 «Раптор»<br><br>автор фото&nbsp;«Фонтанка.ру»
Патрульный катер проекта 03160 «Раптор»

автор фото «Фонтанка.ру»

Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» строят на ленинградском заводе «Пелла». Вооруженный боевым модулем «Управа Корд» и пулеметами «Печенег», катер считается самым быстрым из стоящих на вооружении российского флота. Посмотреть на него можно было во время военно-морского парада в Петербурге.

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Комментарии (6)

GOSDEP
На хрена козе баян...? Денег, смотрю, командованию ВМФ девать некуда. Но...Что не сделаешь ради гендерного равноправия? Патрульный катер "Бестолковый" вышел на патрулирование! Ура!!! Одна то на корабле плохой знак.
Петр Петров
дыра в обороне не к добру
Vasilis
Веселый пароходик))
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