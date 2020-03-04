FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 12:45
3
Печать

Замглавы Минздрава лишился работы после найденных заимствований в его диссертации

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой ушел со своей должности «по его просьбе». Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном 4 марта.

Решение уйти из Минздрава было принято на фоне того, что в конце февраля Краевого лишили степени доктора медицинских наук. «В его диссертации было обнаружено большое количество заимствований. Это решение должен подтвердить президиум Высшей аттестационной комиссии», — об этом 4 марта напоминает издание «Ведомости».

Краевой занял кресло замминистра здравоохранения в 2013 году. До этого он работал в департаменте здравоохранения РЖД. Его диссертация была связана с железной дорогой. В 2012 году он написал работу на тему «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

perekuz
Судя по названию диссертации, советские требования к докторской изрядно ослабли.
Саша Иванов
Это кого-то удивляет? Настоящих умных мало, и они занимаются делом! К сожалению наверх поднимается "пена".
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний