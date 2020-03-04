Замглавы Минздрава лишился работы после найденных заимствований в его диссертации

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой ушел со своей должности «по его просьбе». Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном 4 марта.



Решение уйти из Минздрава было принято на фоне того, что в конце февраля Краевого лишили степени доктора медицинских наук. «В его диссертации было обнаружено большое количество заимствований. Это решение должен подтвердить президиум Высшей аттестационной комиссии», — об этом 4 марта напоминает издание «Ведомости».



Краевой занял кресло замминистра здравоохранения в 2013 году. До этого он работал в департаменте здравоохранения РЖД. Его диссертация была связана с железной дорогой. В 2012 году он написал работу на тему «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе».

