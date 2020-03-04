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04.03.2020 11:35
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Finnair отменяет рейсы в Милан на месяц из-за коронавируса

Финский национальный перевозчик Finnair на время приостановит полёты в Милан из-за ситуации с распространением коронавируса в Италии.

По данным компании, с 4 по 8 марта из Хельсинки-Вантаа в Милан будет один рейс (AY1751/AY1752) вместо двух ежедневно, а с 9 марта по 7 апреля отменят и его.

Пассажиры смогут выбрать другую дату полёта до 30 июня включительно или получить возврат стоимости билета.

Ранее о сокращении на 25% своих итальянских рейсов заявил лоукостер Ryanair. Некоторым пассажирам, которые должны были лететь из Лаппеенранты в марте, тоже пришло уведомление об отмене. Перевозчик Wizz Air тоже объявил о временном ограничении авиасообщения с Италией. Также разрешил вернуть билеты на рейсы Москва — Милан Utair.

Коронавирусом за пределами Китая заразились уже более 10 тысяч человек. Заболевшие из-за 2019-nCoV есть в 72 странах мира.

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