Finnair отменяет рейсы в Милан на месяц из-за коронавируса

Финский национальный перевозчик Finnair на время приостановит полёты в Милан из-за ситуации с распространением коронавируса в Италии.

По данным компании, с 4 по 8 марта из Хельсинки-Вантаа в Милан будет один рейс (AY1751/AY1752) вместо двух ежедневно, а с 9 марта по 7 апреля отменят и его.

Пассажиры смогут выбрать другую дату полёта до 30 июня включительно или получить возврат стоимости билета.

Ранее о сокращении на 25% своих итальянских рейсов заявил лоукостер Ryanair. Некоторым пассажирам, которые должны были лететь из Лаппеенранты в марте, тоже пришло уведомление об отмене. Перевозчик Wizz Air тоже объявил о временном ограничении авиасообщения с Италией. Также разрешил вернуть билеты на рейсы Москва — Милан Utair.