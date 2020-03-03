ВОЗ: Коронавирус обогнал сезонный грипп по смертности

На начало марта смертность от нового коронавируса составила уже 3,4%. Сезонный грипп в среднем убивает менее 1% заболевших. Такую статистику привел 3 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитируют РИА Новости.
При этом ВОЗ не считает COVID-19 подвидом атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного вируса или даже гриппа.
«Это уникальный вирус со своими особыми характеристиками. И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково, через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница», — отметил он.
Специалистам понятно, что коронавирус распространяется не так эффективно, как грипп. Так, для последнего характерно, что наибольшую опасность представляют носители вируса, а не уже заболевшие. Для COVID-19, при котором только у 1% заболевших нет симптомов, характерна другая ситуация. У людей также пока не выработался иммунитет к новому коронавирусу, поэтому он чаще развивается в серьезные формы, в отличие от гриппа.
По оценкам ВОЗ, для противодействия распространению COVID-19 в мире ежемесячно понадобится 89 миллионов защитных масок, 76 миллионов пар перчаток и 1,6 миллиона пар очков.