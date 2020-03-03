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03.03.2020 19:56
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ВОЗ: Коронавирус обогнал сезонный грипп по смертности

На начало марта смертность от нового коронавируса составила уже 3,4%. Сезонный грипп в среднем убивает менее 1% заболевших. Такую статистику привел 3 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитируют РИА Новости.

При этом ВОЗ не считает COVID-19 подвидом атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного вируса или даже гриппа.

«Это уникальный вирус со своими особыми характеристиками. И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково, через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница», — отметил он.

Специалистам понятно, что коронавирус распространяется не так эффективно, как грипп. Так, для последнего характерно, что наибольшую опасность представляют носители вируса, а не уже заболевшие. Для COVID-19, при котором только у 1% заболевших нет симптомов, характерна другая ситуация. У людей также пока не выработался иммунитет к новому коронавирусу, поэтому он чаще развивается в серьезные формы, в отличие от гриппа.

По оценкам ВОЗ, для противодействия распространению COVID-19 в мире ежемесячно понадобится 89 миллионов защитных масок, 76 миллионов пар перчаток и 1,6 миллиона пар очков.

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Комментарии (3)

dragvs
Смертность 2% для сезонного гриппа дала бы в городе 2000 смертей на 100 тыс населения, а переболей хотя бы 1 млн человек мы бы увидели очереди на кладбище в 20 тыс человек, а точнее хоронили бы в братских могилах каждый сезон.
Петр Петров
фуфло а не вирус, столько хайпа в сми, а он оказывается аутсайдер!
dragvs
В смысле обогнал? У него с самого начала смертность была как минимум на два порядка выше чем у сезонного гриппа. «Сезонный грипп в среднем убивает менее 1% заболевших» - да, а точнее 0,02% заболевших. Фонтанка отжигает грубостью материала.
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