ВОЗ: Коронавирус обогнал сезонный грипп по смертности

На начало марта смертность от нового коронавируса составила уже 3,4%. Сезонный грипп в среднем убивает менее 1% заболевших. Такую статистику привел 3 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитируют РИА Новости.



При этом ВОЗ не считает COVID-19 подвидом атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного вируса или даже гриппа.



«Это уникальный вирус со своими особыми характеристиками. И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково, через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница», — отметил он.

