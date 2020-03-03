Определить возраст найденной при строительстве Крымского моста головы помогли американцы
Найденную при строительстве Крымского моста терракотовую голову изготовили в пятом веке до нашей эры. Определить возраст скульптуры удалось специалистам центра изотопных исследований Университета Джорджии.
Как сообщает пресс-служба Института археологии РАН 3 марта, исследователи установили, что скульптура была создана методом лепки с последовательным добавлением профильных деталей к глиняной основе. «Волосяной покров» головы мастер покрыл древесной смолой.
Учёные предполагают, что скульптура крепилась на корабле свинцовыми стяжками, а смола, покрывающая терракоту, препятствовала разрушающему действию морской воды.
Античная терракотовая голова была найдена во время подводных археологических раскопок перед строительством Крымского моста в 2017 году. Как показали первичные исследования, голова (возможно, античного божества) была сделана из пористой глины методом оттиска с матрицы.