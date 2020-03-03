Смольный не согласился с решением суда приостановить проектирование четырех новых станций коричневой линии метро за 1 млрд рублей
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и московский проектный институт «Метрогипротранс» (МГТ) подали апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Петербурга: проектировщик и ведомство требуют отменить обеспечительные меры, согласно которым проектирование четырех новых станций коричневой линии метро приостановлено.
Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие». Остановить создание проекта четырех станций Красносельско-Калининской линии суд решил после ходатайства петербургского проектного института «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ), где считают, что контракт с конкурентом был заключен незаконно. Первоначально договор на проектирование участка от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Сосновая Поляна» выиграл петербургский институт «Ленметрогипротранс», предложив выполнить все работы за 743 млн рублей. Однако в итоге победа петербургских проектировщиков была аннулирована, Смольный провел новый конкурс, где соглашение на 990 млн рублей досталось уже столичному «Метрогипротрансу».
Стоит отметить, что «Метрогипротранс» владеет 8,5% акций «Ленметрогипротранса». «Фонтанка» рассказывала о внутреннем конфликте в «Ленметрогипротрансе», в рамках которого столичный проектировщик даже подал персональный иск к директору ЛМГТ Владимиру Маслаку на 60 млн рублей, однако последний с претензиями не согласен.