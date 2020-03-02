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02.03.2020 18:19
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Проспект Ветеранов до конца марта будут перекрывать для строительства продолжения

До конца марта 2020 года в Красносельском районе Петербурга изменят схему движения транспорта из-за строительства продолжения проспекта Ветеранов. Работы поочередно перекроют два участка.

Как сообщает 2 марта пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 3 по 16 марта будет закрыто движение на участке проспекта Ветеранов у автобусного кольца рядом с АЗС «Газпромнефть». При этом поворот на улицу Пионерстроя останется открытым. Затем с 17 по 30 марта будет перекрыто движение уже на самом перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя.

Ограничения вводятся, чтобы провести работы по переустройству инженерных сетей и дорожной конструкции. Сейчас дорожники занимаются там разработкой грунта основания, устройством песчано-подстилающего и щебеночно-подстилающего слоя, переустройством сетей водоснабжения, а также монтируют опоры временной контактной сети троллейбуса на перекрестке Ветеранов и Пионерстроя.

Строительством продолжения проспекта Ветеранов занимается АО «ПО «Возрождение» по заказу КРТИ в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Протяженность нового участка составит 2,3 километра. На нем будет по две полосы движения в каждую сторону, велодорожка шириной 3 метра и 6 светофоров. Также на всем протяжении участка должно быть обеспечено беспрепятственное движение маломобильных групп населения.

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Комментарии (2)

Mike7000
Видимо тоже с улицы Пионерстроя через территорию троллейбусного кольца. Гораздо интереснее, что будет с троллейбусом № 37 ? Организатор перевозок приводит схему: http://orgp.spb.ru/2020-032/ .
Видно, что маршрут удлиняется, так что интервал увеличиться. А разворачиваться троллейбусы как будут? Из кармана вдоль домов 147 - 155 что ли?
Boris_93*1
Интересно как народ будет в гаражи заезжать и на заправку "роснефти"
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