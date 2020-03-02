В Финляндии поставят на коммерческий поток выпуск платьев из березы

Университет Аалто (Хельсинки) планирует запустить пилотный проект по коммерческому производству текстиля из берёзовой целлюлозы. Это будет небольшая фабрика, где инновация будет испытана в масштабе, необходимом для коммерческого производства. Об этом сообщает 2 марта разработчик технологии Ioncell.
Ткань из этого волокна является биоразлагаемой, и при ее производстве не используются вредные химические вещества — нетоксичная ионная жидкость в качестве растворителя разработана профессором Хельсинкского университета Илккой Килпеляйненом. Этот текстиль прочнее, чем другие волокна на основе целлюлозы, такие как вискоза или хлопок.
Осенью 2019 года экологичное платье из инновационного материала было создано в коллаборации c финским брендом Marimekko. Принт его самого узнаваемого рисунка Unikko («Мак») был нанесён на ткань, и после печати из полотна было сшито платье. Оно оказалось приятным для ношения, и ткань хорошо стиралась, сообщили в Marimekko о результатах испытания.
Ранее в августе 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Финляндию получил в подарок шарф, сырьем для которого послужили старые джинсы. А супруга президента Финляндии Йенни Хаукио принимала гостей на День независимости в платье «из берёзы».
Как сообщалось ранее, объём инвестиций в производственную линию в кампусе Университета Аалто в городе-спутнике Хельсинки Эспоо составит 4 млн евро.
Процесс Ioncell, благодаря которому текстильные волокна получают из различных видов сырья, включая древесину, переработанные газеты или картон, старый хлопковый текстиль, — это совместная разработка Университета Aalto и Хельсинкского университета. Во время тестового периода были созданы платья, шарфы, жакет и чехол для iPad.