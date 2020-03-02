В Финляндии поставят на коммерческий поток выпуск платьев из березы

Университет Аалто (Хельсинки) планирует запустить пилотный проект по коммерческому производству текстиля из берёзовой целлюлозы. Это будет небольшая фабрика, где инновация будет испытана в масштабе, необходимом для коммерческого производства. Об этом сообщает 2 марта разработчик технологии Ioncell.

Ткань из этого волокна является биоразлагаемой, и при ее производстве не используются вредные химические вещества — нетоксичная ионная жидкость в качестве растворителя разработана профессором Хельсинкского университета Илккой Килпеляйненом. Этот текстиль прочнее, чем другие волокна на основе целлюлозы, такие как вискоза или хлопок.