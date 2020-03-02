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02.03.2020 16:43
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«Могут быть равносильны военным преступлениям». ООН увидела нарушения России и Турции в Сирии

Российские авиаудары в Сирии и действия турецких военных во время операции Анкары на севере арабской республики «могут быть равносильны военным преступлениям». К такому выводу пришла специальная комиссия Организации Объединённых Наций.

«Россия наносила удары с воздуха на многолюдном рынке и в лагере для перемещенных лиц, в результате чего в июле и августе [прошлого года] были убиты десятки мирных жителей. В обоих случаях российские военно-воздушные силы не атаковали конкретную военную цель», — цитирует 2 марта заявление комиссии агентство Reuters.

В частности, Россию обвиняют в атаке на город Маарат-ан-Нуман 22 июля прошлого года, когда погибли 43 человека, а также были разрушены два жилых здания и несколько магазинов. Члены комиссии указывают, что в это время российские самолеты якобы покинули авиабазу Хмеймим. Через две недели удар якобы был нанесен по населенному пункту Хасс, в результате чего было убито 20 человек. «Комиссия имеет разумные основания полагать, что российский самолет участвовал в каждом инциденте», — заявил глава группы ООН Паулу Пиньейру.

Нарушения представители ООН увидели и в действиях Турции, связанные с которой повстанцы якобы совершали убийства и грабежи в курдских районах Идлиба.

«Действия могут быть равносильны военным преступлениям как со стороны Москвы, так и Анкары», — резюмирует комиссия.

На самом сайте ООН доклад до сих пор не опубликован, однако анонсировано его представление на Совете по правам человека в марте.

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Комментарии (2)

Антон Гальцов
Увидели они, а что в Белграде в 99-ом не увидели.
260551481
Сколько "российская сторона" занесла в ООН?!!
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