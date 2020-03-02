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02.03.2020 14:37
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«Гонщик» на Ford догнал Volvo на переезде у «Старой Деревни» и едва не сжег машину

Небольшой транспортный коллапс образовался в Приморском районе Петербурга днем 2 марта из-за аварии на железнодорожном переезде. Со слов очевидцев, одну из машин пришлось тушить.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Андрей, около 13 часов на Торфяной дороге, на железнодорожном переезде у станции метро «Старая Деревня», красный Ford на скорости врезался в медленно ехавший попутный черный Volvo. От удара первый выкинуло на встречную полосу — и в автоматику заградительного барьера, а второй развернуло на 180 градусов в своей полосе и прижало к ручному шлагбауму.

Фото: Андрей Балашонок
Фото: Андрей Балашонок
Фото: Андрей Балашонок
Фото: Андрей Балашонок
Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

После ДТП в моторном отсеке «Форда» произошло возгорание, но водитель справился с пожаром при помощи штатного огнетушителя. По дороге оказались разбросаны сумки и вещи. О пострадавших не сообщается.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» опубликовали видео, на котором видно красный «Форд» прямо перед аварией. Автомобиль на высокой скорости обогнал на перекрестке автобус и, возвращаясь в свою полосу, даже заскочил на поребрик.

Из-за аварии на переезде сильно затруднено движение. По данным «Яндекс.Пробок», затор собрался с обеих сторон: на Торфяной дороге пробка тянется от «Ауди центра», а на Липовой аллее — от Приморского проспекта.

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Комментарии (2)

hal9000
Чтобы нажимать на газ много ума не надо..был у него Форд..теперь его не будет ,хотя тут красного цвета..эт наверно маменькин сынок..у мамочки попросил покататься..ща она ему даст ..сумма то неплоха получается..страховая врятли все оплатит..
260561981
На Форде, судя по всему, типичная малолетка (по крайней мере, по интеллекту), которая решила, что вот этот старый Фокус - гоночный автомобиль
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