«Гонщик» на Ford догнал Volvo на переезде у «Старой Деревни» и едва не сжег машину
Небольшой транспортный коллапс образовался в Приморском районе Петербурга днем 2 марта из-за аварии на железнодорожном переезде. Со слов очевидцев, одну из машин пришлось тушить.
Как рассказал «Фонтанке» читатель Андрей, около 13 часов на Торфяной дороге, на железнодорожном переезде у станции метро «Старая Деревня», красный Ford на скорости врезался в медленно ехавший попутный черный Volvo. От удара первый выкинуло на встречную полосу — и в автоматику заградительного барьера, а второй развернуло на 180 градусов в своей полосе и прижало к ручному шлагбауму.
После ДТП в моторном отсеке «Форда» произошло возгорание, но водитель справился с пожаром при помощи штатного огнетушителя. По дороге оказались разбросаны сумки и вещи. О пострадавших не сообщается.
В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» опубликовали видео, на котором видно красный «Форд» прямо перед аварией. Автомобиль на высокой скорости обогнал на перекрестке автобус и, возвращаясь в свою полосу, даже заскочил на поребрик.
Из-за аварии на переезде сильно затруднено движение. По данным «Яндекс.Пробок», затор собрался с обеих сторон: на Торфяной дороге пробка тянется от «Ауди центра», а на Липовой аллее — от Приморского проспекта.